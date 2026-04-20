Mon Courtier Energie progresse en FY25, résultat net à 2,1 M EUR﻿

* Mon courtier énergie a dégagé un résultat net 2025 de 2,1 millions EUR, après une perte en 2024. * Chiffre d’affaires annuel 2025 en hausse de 14% à 28 millions EUR, avec 11 295 clients actifs (+10%). * Résultat opérationnel ressort à 2,3 millions EUR, marge d’exploitation portée à 8,1% contre -0,7%. * Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 grimpe de 29% à 8,4 millions EUR, tiré par la France (7,8 millions EUR). * Le groupe vise pour 2026 un chiffre d’affaires de 11 millions EUR et un résultat opérationnel de 2,7 millions EUR. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Mon Courtier Energie SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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