Mon courtier énergie : Hugo Larricq prend les pleins pouvoirs

Le spécialiste du courtage en énergie pour les entreprises unifie sa gouvernance. Le directeur général, Hugo Larricq, est nommé président du conseil d'administration en remplacement du fondateur Charlie Evrard, qui reste administrateur.

Réuni ce jour, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de confier la présidence à Hugo Larricq. Déjà directeur général de la société, ce dernier cumule désormais les deux fonctions exécutives clés.

Cette transition a été directement orchestrée et préparée par Charlie Evrard, le président démissionnaire, dans l'optique "de rendre plus efficace la gouvernance du groupe".

Une feuille de route confortée par un solide début d'année 2026

Ce resserrement managérial s'inscrit dans une suite logique pour l'entreprise. La société indique que depuis sa nomination au poste de directeur général, Hugo Larricq, a insufflé une nouvelle dynamique opérationnelle. Les orientations stratégiques qu'il a portées ont d'ailleurs porté leurs fruits dès le premier trimestre 2026, affichant des "résultats tangibles" qui valident la trajectoire de croissance du courtier.

Pour la direction, l'unification des rôles de président et de directeur général répond à un triple objectif de clarté, de continuité managériale et de lisibilité accrue pour la communauté financière.

Charlie Evrard reste pleinement impliqué

L'ancien président et fondateur ne quitte pas le navire pour autant. Charlie Evrard conserve son siège d'administrateur et continuera de peser sur les orientations stratégiques à long terme de la société.