Mon courtier énergie groupe annonce ses résultats annuels 2025 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026. En 2025, le chiffre d’affaires annuel atteint 28 M€, en hausse de 14 % par rapport à 2024. La marge d’exploitation s’établit à 8,1 %, correspondant à un résultat d’exploitation de 2,3 M€, contre -0,7 % en 2024. Le résultat net s’élève à 2,1 M€. La base clients continue de progresser avec 11 295 clients actifs, soit +10 % vs. 2024. Au 1er trimestre 2026, le chiffre d’affaires est en hausse de 29 % par rapport au T1 2025 et de 82 % par rapport au T1 2024. Le groupe confirme ses objectifs financiers 2028, propose une distribution de dividendes de 0,39 € par action et indique une nouvelle date d’Assemblée Générale des actionnaires fixée au 28 mai 2026.