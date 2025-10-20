Molson Coors supprime environ 400 emplois dans le cadre de la restructuration de l'unité commerciale Amériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 octobre (Reuters News) - Le fabricant de bière Molson Coors Beverage Company TAP.N a déclaré lundi qu'il supprimerait environ 400 emplois dans ses activités américaines d'ici la fin décembre dans le cadre d'un plan de restructuration de l'entreprise.
