Molson Coors supprime 9 % des emplois en Amérique dans le cadre d'un plan de restructuration

20 octobre (Reuters News) - Le fabricant de bière Molson Coors Beverage Company TAP.N a déclaré lundi qu'il supprimerait environ 400 emplois, soit 9 % de sa main-d'œuvre salariée en Amérique d'ici la fin de l'année, dans le cadre d'un plan de restructuration de l'entreprise.

Cette décision intervient alors que les sociétés américaines de boissons alcoolisées sont confrontées à des incertitudes liées à la prudence des consommateurs face à l'inflation et à la volatilité des tarifs douaniers.

Avec cette restructuration, Molson Coors a déclaré vouloir réinvestir dans ses principales catégories de bières, de boissons sans alcool et de boissons énergétiques. Elle s'attend à des charges de 35 à 50 millions de dollars au quatrième trimestre.

La société, qui produit de la bière localement dans des brasseries du Colorado et distribue des marques telles que Coors, Molson et Miller, comptait au total 16 800 employés dans le monde en décembre 2024, selon son rapport annuel.

Molson Coors avait prévu une baisse de son bénéfice annuel en août, anticipant l'impact des tarifs douaniers sur le coût de l'aluminium utilisé pour les canettes de boissons.

Les actions de la société, qui a nommé l'initié Rahul Goyal au poste de directeur général il y a quelques semaines, sont restées stables dans les premiers échanges.