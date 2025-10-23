 Aller au contenu principal
Molina Healthcare s'effondre, entraînant d'autres assureurs, après l'abaissement de ses prévisions
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de l'assureur santé américain Molina Healthcare MOH.N plongent de 20 % à 154,50 $ avant le marché après que la société a réduit ses prévisions de bénéfices annuels , citant des coûts médicaux plus élevés

** Le directeur général Joseph Zubretsky déclare que la moitié de la sous-performance de la société est due à l'activité Marketplace, qui sert les individus dans le cadre de l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare

** La société affirme qu'elle continue d'enregistrer des niveaux d'utilisation beaucoup plus élevés dans l'activité Marketplace, ce qui compense les fortes marges de Medicaid ** Elevance Health ELV.N a également signalé des coûts plus élevés dans l'activité Medicaid, car l'augmentation des inscriptions dans les plans gouvernementaux pour les personnes à faible revenu a frappé l'industrie

** Centene CNC.N en baisse de 6,6 %, Elevance Health, Humana HUM.N et United Health UNH en baisse de 1,4 % à 1,9 %

** Les actions de Molina ont baissé d'environ 33 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 6 % de l'indice S&P 500 Healthcare .SPXHC .

Valeurs associées

CENTENE
36,015 USD NYSE -0,25%
ELEVANCE HEALTH
345,330 USD NYSE -1,31%
HUMANA
287,665 USD NYSE -2,58%
MOLINA HEALTHCAR
194,880 USD NYSE -1,00%
UNITEDHEALTH GRO
360,380 USD NYSE -1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

