Molina Healthcare s'effondre, entraînant d'autres assureurs, après l'abaissement de ses prévisions

23 octobre - ** Les actions de l'assureur santé américain Molina Healthcare MOH.N plongent de 20 % à 154,50 $ avant le marché après que la société a réduit ses prévisions de bénéfices annuels , citant des coûts médicaux plus élevés

** Le directeur général Joseph Zubretsky déclare que la moitié de la sous-performance de la société est due à l'activité Marketplace, qui sert les individus dans le cadre de l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare

** La société affirme qu'elle continue d'enregistrer des niveaux d'utilisation beaucoup plus élevés dans l'activité Marketplace, ce qui compense les fortes marges de Medicaid ** Elevance Health ELV.N a également signalé des coûts plus élevés dans l'activité Medicaid, car l'augmentation des inscriptions dans les plans gouvernementaux pour les personnes à faible revenu a frappé l'industrie

** Centene CNC.N en baisse de 6,6 %, Elevance Health, Humana HUM.N et United Health UNH en baisse de 1,4 % à 1,9 %

** Les actions de Molina ont baissé d'environ 33 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 6 % de l'indice S&P 500 Healthcare .SPXHC .