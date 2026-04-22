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Molina Healthcare dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la maîtrise des coûts médicaux
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur santé Molina Healthcare

MOH.N a battu mercredi les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du premier trimestre, aidé par des coûts médicaux favorables, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 2 % dans les échanges après les heures de bureau.

La société a bénéficié de l'augmentation des inscriptions aux plans de santé soutenus par le gouvernement, ce qui a stimulé les revenus des primes et compensé la demande accrue des patients pour des procédures chirurgicales.

Les grandes compagnies d'assurance concurrentes, UnitedHealth UNH.N et Elevance ELV.N , ont également annoncé de bons résultats, grâce à l'augmentation des primes et à la maîtrise des coûts médicaux.

Molina a également réaffirmé ses perspectives 2026 pour un revenu total de primes d'environ 42 milliards de dollars et un bénéfice annuel ajusté d'au moins 5 dollars par action.

Au cours du trimestre précédent, Molina a déclaré qu'elle se retirerait des plans de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage en 2027 en raison de la sous-performance de l'entreprise.

La société vend principalement des plans Medicaid aux Américains à faible revenu et offre également une couverture dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), plus connue sous le nom d'Obamacare.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 10,8 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,87 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre clos le 31 mars, Molina a déclaré un bénéfice ajusté de 2,35 $ par action, dépassant l'estimation des analystes de 1,92 $ par action.

Son ratio de coûts médicaux ou le pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux pour le trimestre était de 91,1%, par rapport à l'estimation de 90,73%.

Valeurs associées

ELEVANCE HEALTH
328,190 USD NYSE +0,03%
MOLINA HEALTHCAR
152,970 USD NYSE +1,34%
UNITEDHEALTH GRO
353,420 USD NYSE +2,10%
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