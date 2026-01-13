Moleculin Biotech progresse grâce à un médicament anticancéreux dont les essais n'ont pas révélé de lésions cardiaques

13 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Moleculin Biotech MBRX.O augmentent de 2,2 % à 4,14 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental contre le cancer, l'annamycine, n'a montré aucun signe de dommages cardiaques chez les patients de cinq essais cliniques

** Un expert indépendant a examiné les données de 90 patients atteints de leucémie et de sarcome; il n'a trouvé aucun problème cardiaque - MBRX

** L'annamycine, également appelée naxtarubicine, a été testée pour la propagation de la leucémie et du sarcome

** La leucémie est un cancer du sang; le sarcome est un cancer qui se développe dans les tissus mous et peut se propager aux poumons

** Le médicament est étudié seul et en association avec la chimiothérapie; un essai en phase avancée de la leucémie est en cours - MBRX

** La société affirme qu'elle travaille à l'obtention d'un financement et qu'elle surveillera les patients à long terme pour les problèmes cardiaques

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 92% au cours de l'année écoulée