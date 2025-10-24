Mohawk prévoit un bénéfice trimestriel en baisse en raison des problèmes tarifaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mohawk Industries MHK.N a prévu un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, touché par des volumes plus faibles dans ses segments de la céramique et des revêtements de sol en raison de droits de douane élevés et d'une demande atone des consommateurs, ce qui a entraîné une baisse de 4,8 % de ses actions dans les échanges après les heures de bureau.

Les carreaux de vinyle de luxe, un produit clé de la gamme de revêtements de sol de Mohawk, ont subi la pression des tarifs douaniers américains élevés sur les importations en provenance de Chine, qui sont désormais soumises à des droits de douane allant jusqu'à 145 %.

"Nous gérons l'impact des droits de douane sur notre offre de produits importés des États-Unis par des mesures de tarification et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, et nous renforçons la valeur de notre fabrication nationale", a déclaré le directeur général Jeff Lorberbaum.

"Sur la base des tendances actuelles dans nos régions, nous pensons que le volume du marché devrait rester faible jusqu'à la fin de l'année"

Les taxes ont fait grimper les coûts et perturbé les chaînes d'approvisionnement, ce qui a incité l'entreprise à modifier ses sources d'approvisionnement et à augmenter ses prix, freinant ainsi la demande dans un marché du logement morose.

Mohawk prévoit un bénéfice ajusté au quatrième trimestre compris entre 1,90 et 2,00 dollars par action, ce qui est inférieur à l'estimation de 2,14 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Mohawk a déclaré un bénéfice trimestriel de 2,67 $ par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,64 $ par action.

Le fabricant de revêtements de sol, qui opère en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Australie, a enregistré un chiffre d'affaires de 2,76 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation consensuelle de 2,73 milliards de dollars.