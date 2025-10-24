 Aller au contenu principal
Mohawk chute après avoir annoncé un bénéfice inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions du fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries MHK.N chutent de 5 % à 122 $en début d'après-midi

** La société s'attend à ce que le bénéfice du 4ème trimestre soit inférieur aux estimations en raison de la faiblesse des ventes de céramiques et de revêtements de sol

** MHK estime que le bénéfice ajusté du 4ème trimestre se situera entre 1,90 et 2,00 dollars par action, en dessous de l'estimation de 2,14 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,67 $/action au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,64 $/action

** Revenus trimestriels de 2,76 milliards de dollars, supérieurs à l'estimation de 2,73 milliards de dollars

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 3,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MOHAWK INDUSTRIE
122,470 USD NYSE -4,96%
