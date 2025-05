Moderna: sollicite la FDA pour le nouveau Spikevax information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé vendredi avoir soumis une demande à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'examen de sa formule Spikevax 2025-2026, ciblant le variant LP.8.1 du SARS-CoV-2.



Cette soumission s'appuie sur les recommandations de la FDA, qui a indiqué que les vaccins contre la COVID-19 devraient être mis à jour vers une lignée monovalente JN.1, avec une préférence pour le variant LP.8.1.





