Moderna sollicite des autorisations de mise sur le marché pour son vaccin antigrippal à ARNm
05/01/2026
Moderna cible les adultes de 50 ans et plus avec son vaccin expérimental mRNA-1010, dont les dossiers ont été soumis à la Food and Drug Administration (FDA) ainsi qu'à l'Agence européenne des médicaments (EMA).
Cette offensive réglementaire s'appuie sur des résultats de Phase 3 démontrant une efficacité vaccinale relative de 26,6% chez les plus de 50 ans, s'élevant à 27,4% pour les séniors de 65 ans et plus.
Le directeur général, Stéphane Bancel, souligne que "l'agilité de la technologie de l'ARN messager (ARNm) offre le potentiel de s'adapter plus précisément aux mutations virales".
Le produit a affiché une immunogénicité supérieure aux vaccins actuels, tant à dose standard qu'à haute dose, tout en conservant un profil de tolérance favorable avec des effets indésirables principalement légers. Si ces homologations sont obtenues, ce lancement constituerait un levier de croissance stratégique pour le groupe à l'horizon 2027.
L'initiative du laboratoire est saluée par les marchés : le titre grimpe de 1,4% dans les échanges avant ouverture à New York.
