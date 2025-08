Moderna: réduction de la perte nette au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 14:27









(Zonebourse.com) - Moderna fait part d'une perte nette de 0,8 milliard de dollars (soit 2,13 dollars par action) au titre du deuxième trimestre 2025, en réduction par rapport à celle de 1,3 milliard (soit 3,33 dollars par action) essuyée un an auparavant.



Son chiffre d'affaires total da chuté de 41% à 142 millions de dollars principalement du fait de la baisse des ventes de vaccins contre la Covid-19, qui ont totalisé 114 millions de dollars au cours du trimestre.



'La demande devrait se concentrer au cours de la deuxième moitié de l'année, en s'alignant sur les saisons d'automne et d'hiver, alors que le vaccin continue de devenir un produit respiratoire saisonnier', précise le groupe de biotechnologies.



Par ailleurs, Moderna indique resserrer à la baisse de 300 millions ses prévisions de revenus annuels, à entre 1,5 et 2,2 milliards de dollars, mais améliorer celle de dépenses opérationnels 2025 de 400 millions, à entre 5,9 et 6,1 milliards.





Valeurs associées MODERNA 29,5600 USD NASDAQ 0,00%