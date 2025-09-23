Moderna publie des données positives sur sa nouvelle formule du vaccin Covid
Dans un essai clinique de phase 4, le vaccin a induit une hausse moyenne de plus de 16 fois des anticorps neutralisants chez les personnes de 12 à 64 ans à risque et chez tous les adultes de plus de 65 ans.
Des données antérieures avaient montré une multiplication par plus de 8 des anticorps avec la formule 2025-2026 de Spikevax sur les mêmes groupes.
Le profil de tolérance reste cohérent avec les études précédentes. Ces résultats confirment les données précliniques qui ont soutenu l'approbation récente de la formule par la FDA pour les populations à risque et les plus de 65 ans.
