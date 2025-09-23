 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 910,59
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Moderna publie des données positives sur sa nouvelle formule du vaccin Covid
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 14:30

Moderna annonce des résultats préliminaires positifs pour sa formule 2025-2026 du vaccin mNEXSPIKE contre la variante LP.8.1 du SARS-CoV-2.

Dans un essai clinique de phase 4, le vaccin a induit une hausse moyenne de plus de 16 fois des anticorps neutralisants chez les personnes de 12 à 64 ans à risque et chez tous les adultes de plus de 65 ans.

Des données antérieures avaient montré une multiplication par plus de 8 des anticorps avec la formule 2025-2026 de Spikevax sur les mêmes groupes.

Le profil de tolérance reste cohérent avec les études précédentes. Ces résultats confirment les données précliniques qui ont soutenu l'approbation récente de la formule par la FDA pour les populations à risque et les plus de 65 ans.

Valeurs associées

MODERNA
26,5600 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank