Moderna progresse après avoir obtenu un prêt de 1,5 milliard de dollars
20/11/2025

20 novembre - ** Les actions du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O augmentent de 2,6 % à 24,80 $ avant le marché

** La société annonce la conclusion d'un prêt à terme de cinq ans d'un montant maximal de 1,5 milliard de dollars auprès d'Ares Management Credit Funds

** MRNA indique que le financement comprend un prêt à terme initial de 600 millions de dollars et deux facilités de tirage différé de 400 millions de dollars et 500 millions de dollars

** La deuxième tranche est subordonnée à des étapes réglementaires liées à la phase finale du pipeline, selon la société

** Ares Management ARES.N , un investisseur majeur dans le domaine de la santé, déclare que l'accord reflète la confiance dans la technologie ARNm de la société et dans son pipeline de nouveaux médicaments

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 42 % depuis le début de l'année

