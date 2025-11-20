Moderna obtient un prêt de 1,5 milliard de dollars et prévoit une croissance de 10 % de son chiffre d'affaires l'année prochaine

Moderna MRNA.O a déclaré jeudi avoir obtenu un prêt de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans auprès d'Ares Management ARES.N , alors qu'il vise une croissance de son chiffre d'affaires de 10 % l'an prochain.

Le fabricant de vaccins, qui devrait dévoiler des mises à jour de sa stratégie aux analystes plus tard dans la journée de jeudi, a déclaré qu'il tirerait 600 millions de dollars d'avance et aurait un accès optionnel à 400 millions de dollars jusqu'en novembre 2027 et à 500 millions de dollars jusqu'en novembre 2028.

Le président de Moderna, Stephen Hoge, a déclaré à Reuters que le prêt donnerait à l'entreprise la flexibilité nécessaire pour financer le développement de ses activités ou gérer les risques. "Si nous voyons des opportunités d'investissement, que ce soit dans l'entreprise ou dans d'autres programmes, nous voulons être en mesure de le faire sans poser de questions", a-t-il déclaré.

Moderna a connu des difficultés financières depuis sa manne pandémique, avec des revenus qui ont chuté de 18,4 milliards de dollars en 2022 à une fraction de cette somme, suite à l'effondrement de la demande de vaccins COVID-19, ce qui a obligé à réduire considérablement les coûts et à redéfinir les priorités du portefeuille de produits.

Après avoir abandonné son vaccin contre le cytomégalovirus en octobre, Moderna a déclaré qu'elle avait également mis en veilleuse des programmes concernant l'herpès simplex, la varicelle-zona et la maladie du stockage du glycogène.

La société, qui prévoit un chiffre d'affaires de 1,6 à 2 milliards de dollars pour 2025, avait misé sur les recettes des nouveaux vaccins utilisant la technologie de l'ARNm, notamment mRESVIA pour le VRS et un vaccin expérimental combiné COVID/grippe.

Les ventes de son vaccin contre le VRS ont toutefois été inférieures à celles des vaccins concurrents de Pfizer PFE.N et de GSK GSK.L .

M. Hoge a déclaré que la croissance prévue de 10 % du chiffre d'affaires pour 2026 reposait sur la dynamique des partenariats avec le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie et sur la demande américaine pour le vaccin COVID de nouvelle génération mNEXSPIKE de Moderna.

Il a ajouté que 2027 devrait également bénéficier de l'expiration de l'accord de Pfizer sur les vaccins COVID dans l'UE, ouvrant la voie à des appels d'offres nationaux sur un marché de 1,8 milliard de dollars où Moderna ne détient actuellement qu'une faible part, et à nouveau en 2028 grâce aux déploiements prévus du vaccin combiné COVID-grippe et du vaccin contre le norovirus.

"Nous pensons que nous serons le premier et peut-être le seul acteur () dans ces catégories de vaccins", a-t-il déclaré.

Les données de stade avancé sur un vaccin anticancéreux individualisé, développé avec le partenaire Merck & Co MRK.N , pourraient également être disponibles l'année prochaine, a déclaré M. Hoge, ce qui pourrait conduire à un lancement en 2027.

La société a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de réduire ses dépenses de 500 millions de dollars en 2026 et 2027, dans le but d'atteindre le seuil de rentabilité en 2028.

Après avoir supprimé certains programmes, Moderna a déclaré qu'elle augmenterait ses investissements dans la recherche et le développement pour son portefeuille de médicaments contre le cancer et les maladies rares.