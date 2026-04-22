Moderna lance un essai de phase avancée pour un vaccin contre la grippe aviaire aux États-Unis et au Royaume-Uni

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Moderna MRNA.O a déclaré mardi qu'elle avait commencé une étude de phase avancée de son vaccin expérimental contre la grippe aviaire aux États-Unis et au Royaume-Uni, marquant la première fois qu'un vaccin contre la grippe aviaire pandémique fabriqué à l'aide de la technologie de l'ARNm atteint des essais de phase avancée.

Le vaccin du fabricant américain, appelé ARNm-1018, sera testé sur environ 4 000 adultes en bonne santé âgés de 18 ans et plus.

Il bénéficie d'un investissement de 54 millions de dollars de la part de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), un partenariat mondial visant à accélérer la mise au point de vaccins contre les menaces d'épidémies et de pandémies.

L'investissement de la CEPI en décembre fait suite à la décision du secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., en mai dernier, d'annuler plus de 700 millions de dollars de contrats avec Moderna pour développer un vaccin contre la grippe aviaire afin de se protéger contre une future pandémie potentielle.

La technologie, qui a été utilisée pour développer les vaccins COVID-19, est considérée comme une méthode plus rapide de mise au point de vaccins contre les virus émergents à potentiel pandémique.

Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, a déclaré que la grippe aviaire restait une menace de pandémie et que l'étude marquait une étape importante dans les efforts visant à améliorer la préparation à de futures épidémies.

La société a déclaré que toute demande future d'autorisation réglementaire pour le mRNA-1018 serait également étayée par des données positives concernant son candidat vaccin contre la grippe saisonnière, le mRNA-1010, qui est en cours d'examen aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Canada et en Australie.

Dans le cadre de son accord avec le CEPI, Moderna a déclaré que si le vaccin était approuvé et qu'une pandémie de grippe était déclarée, elle réserverait 20 % de sa capacité de production à la fourniture de vaccins à des pays à revenu faible ou intermédiaire à des prix abordables.