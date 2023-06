Moderna: Jefferies conserve son opinion sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 17:29

(CercleFinance.com) - Jefferies reste à l'achat sur le titre Moderna et conserve son objectif de cours de 275$.



' Les investisseurs restent prudents et supposent que les ventes de vaccins COVID sont en baisse, qu'il n'y a pas de conviction pour le VRS (virus respiratoire syncytial) et la grippe, et qu'il n'y a pas de catalyseurs ', constate l'analyste.



Jefferies pense plutôt que l'action devrait finir par rebondir et repartir à la hausse, mais sous certaines conditions : ' si l'entreprise parvient à atteindre ses objectifs cette année ; si les concurrents et Moderna montent en puissance sur le marché du VRS ; si de nouvelles données sur le cancer du VPC sont disponibles au second semestre et si les vaccins combinés démarrent la phase III à l'avenir '.