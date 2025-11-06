Moderna grimpe en flèche grâce à une perte moins importante que prévu au troisième trimestre

6 novembre - ** Les actions du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O augmentent de 6,4 % à 25,07 $ avant le marché

** La société annonce une perte de 51 cents par action au troisième trimestre, contre une perte moyenne de 2,11 dollars par action estimée par les analystes - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 1 milliard de dollars de la société est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 886,5 millions de dollars

** MRNA réduit de 200 millions de dollars l'extrémité supérieure de ses prévisions de revenus pour 2025 en raison des ventes plus faibles que prévu de son vaccin COVID-19 aux États-Unis

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 43% depuis le début de l'année