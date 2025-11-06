 Aller au contenu principal
Moderna grimpe en flèche grâce à une perte moins importante que prévu au troisième trimestre
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O augmentent de 6,4 % à 25,07 $ avant le marché

** La société annonce une perte de 51 cents par action au troisième trimestre, contre une perte moyenne de 2,11 dollars par action estimée par les analystes - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 1 milliard de dollars de la société est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 886,5 millions de dollars

** MRNA réduit de 200 millions de dollars l'extrémité supérieure de ses prévisions de revenus pour 2025 en raison des ventes plus faibles que prévu de son vaccin COVID-19 aux États-Unis

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 43% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

