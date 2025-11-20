 Aller au contenu principal
Moderna finalise une ligne de crédit de 1,5 milliard de dollars
information fournie par AOF 20/11/2025 à 14:25

(AOF) - Moderna a annoncé la finalisation d’une ligne de crédit à terme de cinq ans, pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, auprès d’Ares Management Credit Funds. Ce financement, non dilutif, est structuré en trois tranches : un prêt à terme initial de 600 millions de dollars, une ligne de crédit à terme différée de 400 millions de dollars et une deuxième ligne de crédit à terme différée de 500 millions de dollars. Cet apport en capital renforce le bilan du laboratoire déjà solide et offre une certaine flexibilité selon Jamey Mock, directeur financier de Moderna.

Valeurs associées

MODERNA
24,1800 USD NASDAQ 0,00%
