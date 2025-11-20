Moderna finalise une ligne de crédit de 1,5 milliard de dollars

(AOF) - Moderna a annoncé la finalisation d’une ligne de crédit à terme de cinq ans, pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, auprès d’Ares Management Credit Funds. Ce financement, non dilutif, est structuré en trois tranches : un prêt à terme initial de 600 millions de dollars, une ligne de crédit à terme différée de 400 millions de dollars et une deuxième ligne de crédit à terme différée de 500 millions de dollars. Cet apport en capital renforce le bilan du laboratoire déjà solide et offre une certaine flexibilité selon Jamey Mock, directeur financier de Moderna.
