Moderna en hausse pour la deuxième séance consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

11 mai - ** L'action Moderna MRNA.O progresse de 5,4% à 57,27 $

** Vendredi, le titre a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire depuisla mi-janvier

** La semaine dernière, le fabricant de vaccins a déclaré à Reuters avoir mené des recherches précliniques sur les hantavirus en collaboration avec l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine

** Les actions du développeur de médicaments à base d'ADN Inovio INO.O bondissent de 11,6%, tandis que celles du fabricant de vaccins Novavax NVAX.O progressent de 3,6%

** Selon Sudan Loganathan, analyste chez Stephens, les investisseurs pourraient voir un potentiel pour la plateforme de médicaments à ADN d'INO dans le développement d'un vaccin contre les hantavirus

** En 2011, INO a reçu une subvention fédérale pour étudier l'administration de vaccins à ADN dans le cadre de la préparation aux maladies infectieuses émergentes et aux pandémies

** Les actions des fabricants d'équipements de protection individuelle Lakeland Industries LAKE.O progressent de 3,4% et celles d'Alpha Pro Tech APT.A bondissent d'environ 12%

** À la clôture d'hier, MRNA affichait une hausse de 84,3% depuis le début de l'année