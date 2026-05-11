Moderna devrait progresser pour la deuxième séance consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 mai - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna
MRNA.O progresse de 9 % à 59,25 $ avant l'ouverture du marché
** MRNA est en passe d'enregistrer des gains après avoir affiché vendredi sa plus forte hausse hebdomadaire depuisla mi-janvier
** La semaine dernière, Moderna a déclaré à Reuters avoir mené des recherches précliniques sur les hantavirus en collaboration avec l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine
** Moderna a signé en 2023 un accord de recherche avec l'université de Corée pour développer un vaccin à base d'ARNm contre les hantavirus, dans le cadre de son programme "mRNA Access"
** Les actions d'Inovio INO.O ont progressé de 11 %, celles de Novavax NVAX.O de 4,3 %
** Les actions des fabricants de vêtements de protection Lakeland Industries LAKE.O et Alpha Pro Tech APT.A ont progressé d'environ 6 % avant l'ouverture du marché
** Depuis le dernier cours de clôture, MRNA a progressé de 84,3 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer