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Moderna devrait progresser pour la deuxième séance consécutive
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna

MRNA.O progresse de 9 % à 59,25 $ avant l'ouverture du marché

** MRNA est en passe d'enregistrer des gains après avoir affiché vendredi sa plus forte hausse hebdomadaire depuisla mi-janvier

** La semaine dernière, Moderna a déclaré à Reuters avoir mené des recherches précliniques sur les hantavirus en collaboration avec l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine

** Moderna a signé en 2023 un accord de recherche avec l'université de Corée pour développer un vaccin à base d'ARNm contre les hantavirus, dans le cadre de son programme "mRNA Access"

** Les actions d'Inovio INO.O ont progressé de 11 %, celles de Novavax NVAX.O de 4,3 %

** Les actions des fabricants de vêtements de protection Lakeland Industries LAKE.O et Alpha Pro Tech APT.A ont progressé d'environ 6 % avant l'ouverture du marché

** Depuis le dernier cours de clôture, MRNA a progressé de 84,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INOVIO PHARMA
1,4550 USD NASDAQ -0,34%
LAKELAND IND INC
10,8953 USD NASDAQ +2,40%
MODERNA
57,3800 USD NASDAQ +5,57%
NOVAVAX
10,2800 USD NASDAQ +1,68%
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