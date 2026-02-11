 Aller au contenu principal
Moderna dérape après le refus de la FDA d'examiner la demande de vaccin antigrippal
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 10:18

11 février - ** Les actions de Moderna MRNA.O ont chuté de 10,3 % avant la mise sur le marché après que la FDA américaine a déclaré qu'elle n'examinerait pas la demande de vaccin antigrippal de la société

** La lettre de refus de la FDA a cité comme raison le choix de Moderna de comparer le mRNA-1010 à un vaccin contre la grippe saisonnière à dose standard déjà homologué

** La société affirme que la décision est incompatible avec les communications antérieures de la FDA et a demandé à rencontrer l'organisme de réglementation pour comprendre la voie à suivre

** MRNA rejoint la liste croissante des sociétés de biotechnologie qui affirment que la FDA a changé les règles du jeu" - RBC Capital Markets

** La note moyenne de 25 analystes sur l'action est "hold", tandis que leur objectif de prix médian est de 31 $ - données compilées par LSEG ** Depuis le début de l'année, MRNA a progressé d'environ 42 %, contre une baisse de 0,56 % pour le Nasdaq .IXIC ; MRNA est environ 24 % en dessous de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines

Valeurs associées

MODERNA
41,9950 USD NASDAQ +0,11%
NASDAQ Composite
23 102,47 Pts Index Ex -0,59%
