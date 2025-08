Moderna confirme la validité de son brevet ARNm face à Pfizer/BioNTech information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 15:40









(Zonebourse.com) - Moderna fait savoir que la Cour d'appel du Royaume-Uni a validé son brevet EP'949 sur l'ARN messager modifié, confirmant ainsi une première décision de la High Court en juillet 2024.



Le tribunal a également confirmé que le vaccin Comirnaty de Pfizer/BioNTech enfreignait ce brevet, un point non contesté par les défendeurs en appel. Il s'agit de la première décision d'appel au niveau mondial reconnaissant la validité d'un brevet fondamental de Moderna sur la technologie ARNm.



Moderna souligne son intention de défendre ses droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale. En parallèle, en Allemagne, un tribunal a reconnu une violation d'un brevet similaire, et une procédure d'appel est en cours.



L'Office européen des brevets a aussi confirmé la validité du brevet EP'949, bien qu'un recours soit également en instance.





