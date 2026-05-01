Moderna: CA au T1 au-dessus des attentes avec les ventes internationales de vaccins contre la COVID-19

Une illustration du logo de Moderna

Moderna a dépassé vendredi les attentes sur ‌son chiffre d’affaires au premier trimestre, porté par les ventes de son vaccin contre la COVID-19, ​ce qui a entraîné une hausse de près de 5% du titre du laboratoire américain en avant-Bourse à Wall Street.

Le chiffre d'affaires international s'est élevé à 311 millions de dollars (264,84 millions d'euros), contre ​78 millions sur le marché américain, Moderna ayant tiré parti de ses partenariats au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

"Notre situation est ​donc devenue beaucoup plus équilibrée entre l'international et ⁠les États-Unis", a déclaré Jamey Mock, directeur financier, lors d'un entretien avec Reuters.

Les changements radicaux ‌de la politique américaine en matière de vaccins, sous l'égide du Secrétaire à la Santé et militant anti-vaccin de longue date Robert F. Kennedy Jr., ont ​entraîné une baisse du recours ‌à la vaccination et redéfini le paysage réglementaire.

"Nous espérons qu'une grande partie ⁠de cela est désormais derrière nous", a déclaré Jamey Mock, ajoutant que la société tablait sur un marché de la COVID-19 plus stable aux États-Unis en 2026.

Le fabricant de vaccins a enregistré un ⁠chiffre d'affaires de 389 ‌millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 281 millions sur un ⁠an et au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur près de 228 millions de ‌dollars selon les données LSEG.

Moderna a obtenu de la FDA une date de décision ⁠fixée au 5 août pour son vaccin contre la grippe à ARNm, ⁠après avoir résolu un ‌différend avec le gendarme américain du médicament. La FDA avait initialement rejeté la demande en invoquant des ​lacunes dans la conception des essais.

Le groupe basé ‌à Cambridge, dans le Massachusetts, se diversifie au-delà des maladies infectieuses alors que la demande de vaccins contre la COVID-19 ​recule dans l'ère post-pandémique. Elle attend des données clés en phase avancée pour un vaccin contre le norovirus, un vaccin anticancéreux individualisé prometteur (intismeran), développé avec Merck, ainsi qu'un traitement de ⁠l’acidémie propionique.

Moderna, qui a réitéré ses prévisions pour 2026, a enregistré une perte nette trimestrielle par action de 3,40 dollars, dont 2,22 dollars de charges liées au règlement d'un litige en matière de brevet avec Genevant, filiale de Roivant Sciences et Arbutus Biopharma, portant sur la technologie des nanoparticules lipidiques utilisée dans son vaccin contre la COVID-19.

(Julie Steenhuysen, Siddhi Mahatole et Mariam Sunny, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)