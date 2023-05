Moderna attendu en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

(AOF) - Moderna est attendu en hausse après avoir fait état ce jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu pour son vaccin contre le Covid-19, et d'un bénéfice par action dilué de 0,19 dollar, alors que les analystes misaient sur une perte de 1,77 dollars par action. Le chiffre d’affaires trimestriel atteint 1,9 milliard de dollars et le résultat net 79 millions de dollars. La biotech maintient sa prévision de chiffre d’affaires annuel de 5 milliards de dollars pour ses vaccins anti-Covid.

" Nous avons connu un premier trimestre solide, avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars, ce qui indique clairement que nous sommes sur la bonne voie pour honorer les 5 milliards de dollars d'accords d'achat anticipé signés pour 2023 " déclare Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.

" En outre, nous sommes encouragés par l'avancement des nouveaux contrats de vaccins Covid-19 aux États-Unis pour cet automne avec des chaînes de pharmacies, des réseaux d'hôpitaux et de multiples agences gouvernementales américaines ".

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.