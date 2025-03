Moderna attendu en baisse après la démission du spécialiste des vaccins de la FDA

(AOF) - Moderna est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après la démission de Peter Marks, le plus haut responsable des vaccins de la Food and Drug Administration en tant que directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques. Peter Marks, qui a joué un rôle clé dans le développement des vaccins contre le Covid-19 durant le premier mandat de Donald Trump, quittera ses fonctions le 5 avril, selon le Wall Street Journal.

Le nouveau secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, qui a déjà émis des doutes sur la sécurité et l'efficacité des vaccins, a annoncé son intention de réformer les agences fédérales de santé.

