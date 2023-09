Mobilité électrique : DBT investit les aires d’autoroute avec ses bornes de recharge rapide

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans le cadre du contrat avec Spie Citynetworks qui s'élève à 500 000 euros, DBT fournit des bornes Ultra 50kW et a déjà inauguré 13 stations en dans toute la France sur le réseau APRR, la région Paca et le Sud-Ouest.

(AOF) - Le groupe DBT, expert des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce une avancée dans sa diversification vers l'équipement des aires d'autoroute en bornes de recharge ultrarapide, permettant d'utiliser le temps de repos pour recharger plusieurs centaines de kilomètres dans un laps de temps très court (entre 20 et 30 secondes). L’opérateur est déjà présent notamment dans les parkings des chaines de distribution spécialisée ou de restauration rapide, dans les zones périurbaines.

