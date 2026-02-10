 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mobilisation historique à Ubisoft: près de 1.200 grévistes en France, selon les syndicats
information fournie par AFP 10/02/2026 à 18:19

La grève au sein d' Ubisoft a mobilisé mardi près de 1.200 salariés sur les 3.800 que compte le géant du jeu vidéo en France, selon un décompte des syndicats, soit le plus important mouvement social qu'a connu le groupe, en pleine réorganisation.

Plus d'une centaine d'employés se sont réunis en début d'après-midi devant le siège de l'éditeur à Saint-Mandé (Ile-de-France), arborant drapeaux et pancartes exigeant que la direction revienne sur son projet de retour à cinq jours de présentiel par semaine.

"Le télétravail est devenu indispensable dans notre vie: revenir dessus, ça a été la goutte d'eau", lâche Léa (prénom modifié à sa demande), artiste à Ubisoft Paris.

A Bordeaux, où une trentaine de salariés ont battu le pavé devant le studio implanté dans le quartier de La Bastide, Laura Turban, représentante du Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV), voit dans cette mesure "un moyen de pousser les employés vers la sortie".

Ce revirement sur le travail à distance a été annoncé en janvier dans le cadre une réorganisation plus vaste de l'entreprise, qui va réunir ses studios par expertise et dans des unités autonomes.

Empêtré dans des difficultés financières, l'éditeur des jeux "Assassin's Creed", "Just Dance" ou encore "Far Cry" cherche à se relancer dans un marché devenu de plus en plus compétitif.

Ce grand chambardement interne s'accompagne d'une nouvelle cure d'austérité de 200 millions d'euros sur deux ans et l'annulation de plusieurs jeux.

"On est tous d'accord pour dire qu'il y a besoin de changement", insiste Léa. "Mais, là, on a l'impression d'aller dans le mur".

"Depuis 5 ans, c'est la dégringolade", abonde Lola, conceptrice chez l'éditeur, "et, aujourd'hui, on nous demande de sacrifier nos jeux".

A Saint-Mandé, les grévistes ont été rejoints par les députés LFI Ugo Bernalicis et Antoine Léaument, ainsi que par la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet.

- Fermetures et restructurations -

"C'est la première fois qu'il y a une grève aussi forte à Ubisoft", a salué Mme Binet, "la direction doit entendre les salariés et répondre à leurs revendications".

Au total, les rassemblements organisés devant les studios de l'entreprise à Bordeaux, Montpellier, Annecy et Lyon ont réuni plusieurs centaines d'employés.

Un piquet de grève a également été mis en place devant le studio de Milan.

Les syndicats ont appelé à poursuivre le mouvement jusqu'à jeudi.

Le groupe a également annoncé fin janvier un projet de plan de départs volontaires, sous la forme d'une rupture conventionnelle collective, visant 200 postes au siège, qui compte 1.100 salariés.

"C'est peut-être le premier d'une longue série", s'inquiète Clothilde Mayer, délégué syndicale Printemps écologique.

Soumis à plusieurs plans d'économies depuis 2023, Ubisoft a fermé plusieurs de ses studios à l'étranger, notamment à San Francisco (États-Unis), Osaka (Japon), Leamington (Royaume-Uni), Stockholm (Suède) et Halifax (Canada).

Il a également mené des restructurations au sein de studios à Abu Dhabi, en Finlande ou encore en Suède.

Le numéro 1 français, qui compte environ 17.000 salariés dans le monde, s'est séparé de plus de 3.000 employés ces dernières années.

De son côté, la direction assure que le nouveau modèle opérationnel du groupe permettra d'être plus compétitif.

"Nous sommes conscients que ces évolutions, notamment en matière d'organisation du travail, suscitent des réactions fortes", a déclaré lundi Ubisoft à l'AFP.

En 2024, plusieurs centaines d'employés avaient déjà fait grève face à une première réduction du télétravail.

Ubisoft pèse lourd dans l'industrie du jeu vidéo en France: l'éditeur représente à lui seul entre un quart et un tiers des emplois salariés du secteur.

Mouvements sociaux

Valeurs associées

UBISOFT
4,6610 EUR Euronext Paris +8,50%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 12:42

    Pour le TL, normal. On ne peut pas le vendre en début de carrière, voir à plein temps, être à Nice dans sa maison avec sa famille et du jour au lendemain se voir passer en full présentiel sans accord et contrepartieLe TL, analogie, c'est un peu comme un couteau, le problème n'est pas le couteau6 jeux arrêtés grosse erreur. Combien d'années? combien de dev, de personnel, de charges? Le tout pour 0 rentabilitéPayer 17000 pers. avec les ventes d'un jeux ca doit être plus que tendu

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank