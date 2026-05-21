Mobileye recule, désormais bien valorisé selon Berenberg

Le titre Mobileye recule de plus de 1% jeudi matin à la Bourse de New York, lesté par la dégradation des analystes de Berenberg, désormais à "conserver" sur la valeur, contre "achat" auparavant. Une demi-heure environ après l'ouverture, l'action du spécialiste des technologies de conduite autonome et d'aide à la conduite cède 1,3% à 9,6 dollars, contre une baisse de 0,5% pour l'indice S&P 500.

Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier indique avoir ramené sa recommandation en raison d'un profil risque/rendement jugé mieux équilibré. Son objectif de cours passe de 9,30 à 10,80 dollars.

"Suite à notre initiation à l'achat du 31 mars 2026, le cours de Bourse s'est apprécié d'environ 47%, sous l'effet de solides résultats de 1er trimestre ressortis au-dessus des attentes, d'un nouveau programme de rachats d'actions et d'un relèvement de ses objectifs annuels", explique l'analyste.

Un potentiel de croissance déjà intégré par le marché

"Sachant que le titre se traite au-dessus de notre précédent objectif de cours de 9,30 dollars et légèrement en dessous de notre cible de 10,80 dollars, nous pensons que le profil risque/rendement de court terme est plus équilibré", ajoute-t-il.

De son point de vue, sa thèse principale - selon laquelle le marché sous-évaluait fortement la croissance à moyen terme de Mobileye - s'est désormais concrétisée.

Et si Berenberg met en avant l'existence de plusieurs catalyseurs positifs potentiels, il souligne aussi que leur calendrier d'exécution demeure encore très incertain.