Mobileye prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations

La société de technologie de conduite autonome Mobileye Global MBLY.O a prévu un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes de Wall Street jeudi, signe que le ralentissement de la production de véhicules électriques pèse sur la demande pour sa technologie d'aide à la conduite.

Les actions de la société basée en Israël ont chuté de 5,2 % dans les échanges avant bourse.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations de véhicules et de pièces automobiles ont secoué l'industrie automobile mondiale, obligeant plusieurs constructeurs automobiles à abandonner leurs prévisions et à se démener pour ajuster leurs chaînes d'approvisionnement afin d'en atténuer l'impact.

Ce risque survient alors que les constructeurs automobiles nord-américains freinent leur poussée autrefois agressive des véhicules électriques, luttant pour suivre le rythme des rivaux chinois, perdant l'accès à certains crédits d'impôt et s'orientant vers des modèles plus abordables et des hybrides.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 1,90 milliard et 1,98 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.