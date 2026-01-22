Mobileye prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations, alors que les tarifs douaniers pèsent sur les constructeurs automobiles

Mobileye Global MBLY.O a prévu un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes de Wall Street jeudi, indiquant une demande incertaine pour ses puces de conduite assistée alors que les constructeurs automobiles naviguent dans un environnement économique difficile marqué par des droits de douane élevés.

Les actions de la société basée en Israël ont chuté de 6% dans les échanges avant bourse.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations de véhicules et de pièces automobiles ont secoué l'industrie automobile mondiale, obligeant plusieurs constructeurs automobiles à abandonner leurs prévisions et à se démener pour ajuster leurs chaînes d'approvisionnement afin d'en atténuer l'impact.

Ce risque survient alors que les constructeurs automobiles nord-américains freinent leur poussée autrefois agressive de véhicules électriques, luttant pour suivre le rythme des rivaux chinois, perdant l'accès à certains crédits d'impôt et s'orientant vers des modèles plus abordables et des hybrides.

Les analystes restent divisés sur la façon dont le marché automobile se comportera en 2026, Cox Automotive prévoyant une baisse de 2,4 % des ventes d'automobiles en raison du ralentissement de la croissance économique et de la réduction des incitations à l'achat de véhicules électriques.

Toutefois, la baisse des taux d'intérêt et l'arrivée à échéance des contrats de location pourraient stimuler la demande, notent certains analystes.

Mobileye prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 1,90 milliard et 1,98 milliard de dollars, contre 2 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 446 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 432,3 millions de dollars.