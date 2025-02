MNK Partners : acquisition d'un portefeuille de crèches en Irlande

Société de gestion présente à Paris et au Luxembourg, MNK Partners est rattachée au Groupe MNK, acteur spécialisé dans les investissements immobiliers internationaux. Ses encours sont de 500 millions d'euros dont 400 millions d'euros sous gestion.

Mansour Khalifé, président de MNK Partners a déclaré : "Cette acquisition illustre notre engagement à renforcer notre portefeuille avec des actifs de qualité et à long terme. (…) Ce projet témoigne également de notre approche stratégique visant à investir dans des secteurs résilients et porteurs de croissance ".

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de MNK Partners de diversifier son portefeuille d'actifs immobiliers tout en garantissant des baux longs et sécurisés avec des locataires de premier plan.

(AOF) - MNK Partners a annoncé l’acquisition d’un portefeuille immobilier comprenant deux crèches situées à Dublin, en Irlande. L'acquisition comprend deux établissements loués respectivement à Giraffe Childcare et Tigers Childcare, deux des principaux opérateurs internationaux dans le secteur de la garde d'enfants. Le prix net vendeur de la transaction s'élève à 3,615 millions d'euros, avec un rendement net de 7,95 % et un effet de levier (LTV) de 65 %.

