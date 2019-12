MND : Résultats annuels 2018/2019 audités

Le groupe MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) publie ses résultats annuels audités au titre de l'exercice 2018/2019, clos le 30 juin 2019, arrêté par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 décembre 2019. Pour rappel, consécutivement à la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, l'exercice 2018/2019 a débuté le 1er avril 2018 et présente une durée exceptionnelle de 15 mois. Pour permettre une lecture comparative avec l'exercice 2019/2020 qui a débuté depuis le 1er juillet 2019, une période pro forma de 12 mois (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) a été reconstituée. Le rapport financier annuel 2018/2019 sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de MND, mnd-group.com (espace Investisseurs, rubrique Documents financiers), dès l'émission du rapport de certification des commissaires aux comptes.

Chiffre d'affaires 2018/2019

En M€ - Normes IFRS Données auditées Données auditées arrêtées par le Conseil d'administration Données estimées communiquées

le 11 octobre 2019 Données non auditées Données estimées communiquées le 11 octobre 2019 2017/2018 consolidé

12 mois (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) 2018/2019 consolidé

15 mois (du 1er avril 2018 au 30 juin 2019) 2018/2019 consolidé

15 mois (du 1er avril 2018 au 30 juin 2019) 2018/2019 pro forma

12 mois (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) 2018/2019 pro forma

12 mois (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) Chiffre d'affaires 87,6 57,3 62,2 47,8 52,7 dont Enneigement & Remontées mécaniques 65,4 36,7 39,8 33,8 33,2 dont Sécurité & Loisirs 22,2 20,6 22,4 14,0 19,5

Les procédures d'audit des comptes consolidés 15 mois (du 1er avril 2018 au 30 juin 2019) ont été effectuées, le rapport de certification sera émis dans les prochains jours. Ce rapport comportera le suivi de la réserve émise sur les comptes de l'exercice précédent ainsi qu'une réserve pour limitation des travaux d'audit relative à une dépréciation des stocks (4,7M€) comptabilisée sur la filiale allemande en cours de fermeture. Les informations financières 2018/2019 pro forma 12 mois (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) n'ont pas été auditées.

À l'issue de son exercice 2018/2019, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé audité de 57,3 M€, contre 87,6 M€ au cours de l'exercice 2017/2018. Ce montant diffère du chiffre d'affaires non audité communiqué le 11 octobre 2019 (62,2 M€) du fait de l'application de la norme IFRS 15 (reconnaissance du revenu des contrats avec les clients) sur certains projets à l'avancement.

Au cours de la seconde partie de l'exercice 2018/2019 (du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019), période au cours de laquelle le groupe réalise traditionnellement une grande partie de son chiffre d'affaires, MND a du faire face à des tensions sur la trésorerie du groupe qui ne lui ont pas permis d'éxécuter pleinement son carnet de commande (174,4 M€ à fin septembre 2018). Le groupe a également été confronté à des décalages de contrats et de projets, liés notamment à la non obtention de permis de construire, d'autorisations administratives et/ou de financements de certains clients stratégiques.

Le pôle "Enneigement & Remontées mécaniques" a enregistré un chiffre d'affaires de 36,7 M€ au titre de l'exercice 2018/2019.

Le pôle "Sécurité & Loisirs" a totalisé un chiffre d'affaires de 20,6 M€ en 2018/2019.

Sur le plan géographique, le groupe MND a réalisé 42% de son activité 2018/2019 (15 mois) en France (vs. 22% en 2017/2018 sur 12 mois), 43% en Europe (hors France) (vs. 30%) et 15% dans le reste du monde (vs. 48%).

Compte de résultats 2018/2019

Données auditées Données auditées arrêtées par le Conseil d'administration Données estimées communiquées

le 11 octobre 2019 Données non auditées Données estimées communiquées

le 11 octobre 2019 En M€ - Normes IFRS 2017/2018 consolidé

12 mois (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) 2018/2019 consolidé

15 mois (du 1er avril 2018 au 30 juin 2019) 2018/2019 consolidé

15 mois (du 1er avril 2018 au 30 juin 2019) 2018/2019 pro forma

12 mois (du 1er juillet 2018

au 30 juin 2019) 2018/2019 pro forma

12 mois (du 1er juillet 2018

au 30 juin 2019) Chiffre d'affaires 87,6 57,3 62,2 47,8 52,7 Marge brute

% de marge brute 38,4

44% 20,6

36% - 17,6

37% - Résultat opérationnel courant 1,9 -42,6 -33,8 -35,7 -26,9 Résultat opérationnel 1,1 -52,3 - -45,1 - Coût de l'endettement financier -1,6 -2,9 - -2,3 - Autres produits et charges financiers -0,3 -2,4 - -2,3 - Impôt -1,6 -7,8 - -7,7 - Résultat net part du groupe -2,7 -64,8 -59,8 -57,4 -51,9

Dans un exercice particulièrement atypique, marqué par une situation de difficulté financière pour le groupe et par son aggravation en fin d'exercice1 qui a conduit à une recapitalisation majeure au cours de l'été, les comptes annuels 2018/2019 du groupe sont en nette dégradation, principalement du fait :

du fort recul du chiffre d'affaires, tel qu'évoqué ci-avant, et de la marge brute sur l'exercice ;

des coûts associés à la restructuration capitalistique et financière qui a été opérée au cours de l'été 2019, qui ont été majoritairement provisionnés dans les comptes au 30 juin 2019 ;

des restructurations opérationnelles engagées afin de finaliser notamment la rationalisation des sites industriels et commerciaux étrangers pour améliorer sa performance financière de façon durable.

L'ensemble de ces opérations a notamment amené le groupe à constater ou provisionner :

11,4 M€ de dépréciations de stocks et provisions sur créances clients (contre 5,7 M€ non auditées communiquées le 11 octobre 2019 compte tenu du reclassement de provisions entre le résultat opérationnel et le résultat opérationnel courant) ;

9,6 M€ d'autres produits et charges opérationnels (contre 18,7 M€ non audités communiqués le 11 octobre 2019 compte tenu du reclassement de provisions entre le résultat opérationnel et le résultat opérationnel courant) ;

1,6 M€ de pertes de changes (2,0 M€ non auditées communiquées le 11 octobre 2019 compte tenu de reprise de gains de change) ;

7,8 M€ de reprise d'impôts différés actifs (3,0 M€ non audité communiqué le 11 octobre 2019 du fait de la comptabilisation de la totalité des impôts différés actifs liés aux déficits activés sur l'ensemble du périmètre).

Au final, l'impact cash potentiel maximum de ces éléments exceptionnels comptabilisés en 2018/2019 est estimé à 5,4 M€ sur l'exercice en cours (2019/2020).

En conséquence, le résultat opérationnel courant (ROC) audité s'est élevé à -42,6 M€ en 2018/2019, contre un montant non audité de -33,8 M€ communiqué le 11 octobre. Cet écart de -8,8 M€ est principalement lié à :

l'application de la norme IFRS 15 (reconnaissance du revenu des contrats avec les clients) sur certains projets à l'avancement compensée par une baisse des charges sur ces mêmes projets, soit un impact net de -1,2 M€ par rapport au résultat opérationnel courant non audité communiqué le 11 octobre 2019 ;

le reclassement des provisions de stocks et sur créances clients entre le résultat opérationnel et le résultat opérationnel courant soit un impact net de -6,2 M€ par rapport au résultat opérationnel courant non audité communiqué le 11 octobre 2019 ;

la comptabilisation de 1,2 M€ de charges externes additionnelles.

Par pôles, le pôle "Enneigement & Remontées mécaniques" a réalisé un ROC de -36,1 M€ en 2018/2019 et le pôle "Sécurité & Loisirs" un ROC de -6,5 M€

Le résultat net part du groupe audité ressort à -64,8 M€ à l'issue de l'exercice 2018/2019.

Bilan au 30 juin 2019

A l'issue de l'exercice 2018/2019, les capitaux propres consolidés étaient négatifs à hauteur de -29,5 M€ au 30 juin 2019 (contre -24,3 M€ communiqué le 11 octobre compte tenu de la variation du résultat net part du groupe).

L'endettement financier net s'élevait à 65,9 M€ à fin juin 2019 avant mise en œuvre des opérations de recapitalisation.

Renforcement des fonds propres de 35 M€ et réaménagement de 34,8 M€ de dettes bancaires postérieurement à la clôture de l'exercice 2018/2019

Postérieurement à la clôture de l'exercice 2018/2019, le groupe a œuvré, avec succès, au renforcement de sa structure bilancielle et au réaménagement de ses dettes bancaires, avec l'appui d'un nouveau partenaire financier aux côtés de Montagne & Vallée, l'actionnaire de référence de MND.

Ces opérations se sont traduites par la réalisation de deux augmentations de capital au mois de septembre 2019, pour un montant total brut de 35 M€ et par le réaménagement de 34,8 M€ de dettes bancaires à court et moyen terme, en une seule ligne de prêt senior à remboursement in fine avec une maturité prévue au 31 décembre 2023.

Du fait de ces opérations, la situation financière du groupe a été profondément renforcée depuis la clôture de l'exercice. Sur la base de la situation financière du 30 juin 2019 et en tenant compte de ces opérations, les capitaux propres du groupe s'éléveraient à 4,0 M€ pour une situation d'endettement financier net de l'ordre de 32,4 M€.

Carnet de commandes 181,7 M€ au 30 juin 2019

Au 30 juin 2019, MND disposait d'un carnet de commandes fermes enregistrées de 181,7 M€, dont 42,8 M€ de commandes à facturer au cours de l'exercice 2019/2020 (clos le 30 juin 2020).

Agenda financier

Résultats semestriels 2019/20 30 avril 2020

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris.

