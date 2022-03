MND : Point sur l'exposition de MND en Russie

MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND) , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, fait état de son exposition en Russie.

En 2021, le Groupe a annoncé le gain de deux contrats auprès de stations de ski en Russie, pour la réalisation d'un système d'enneigement automatique et de remontées mécaniques.

Au 31 décembre 2021, ces deux contrats représentaient un montant de commandes restant à facturer de 19,6 M€, étalé sur trois exercices allant jusqu'à l'exercice 2023/2024 qui sera clos le 30 juin 2024. Les commandes à facturer au 2 nd semestre de l'exercice 2021/2022 (1 er janvier - 30 juin 2022) au titre de ces deux contrats s'élèvent à 1,0 M€.

Le Groupe évalue en permanence les conséquences de cette situation sur ses activités, et se tient informé des différentes directives nationales et européennes concernant les relations économiques avec la Russie, afin de prendre les mesures appropriées, au même titre que l'ensemble des entreprises de la filière « Aménagement de la montagne » présentes en Russie.

Pour rappel, le Groupe MND bénéficie d'une présence multi-continents, avec 41% de l'activité réalisée en France, 40% en Europe et 19% dans le Reste du monde (données de l'exercice 2020/2021), avec une production de l'ensemble des équipements au sein de l'unité de Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie (France), permettant d'industrialiser une production « MADE IN FRANCE » exportée à travers le monde.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

