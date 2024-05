MND: offre de retrait de la cote au prix de 0,90 euro par action

(AOF) - Le conseil d'administration de MND a été informé du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers par L&M Infra actionnaire majoritaire avec 97,81% du capital et des droits de vote théoriques, d'un projet d'offre publique de retrait des actions MND, admises aux négociations sur Euronext Growth à Paris, au prix de 0,90 euro par action. Le groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensation sa demandé vendredi la suspension de sa cotation dans l’attente de cette annonce.

L'action MND cotait alors 0,772 euro.

L'offre vise la totalité des actions MND non détenues par l'initiateur déduction faite des 5 280 actions auto-détenues, soit un nombre total maximum de 1,54 million d'actions MND, représentant 2,18% du capital et des droits de vote théoriques.

La durée de l'Offre sera de 10 jours de négociation et devrait se dérouler avant la fin du 1er semestre 2024. La cotation des actions MND, suspendue depuis le vendredi 3 mai 2024, reprendra à compter de la séance de Bourse du mardi 7 mai 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.