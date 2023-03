MND : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 17 mars 2023

MND (Euronext Growth - FR00140050Q2 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, informe du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social au 17 mars 2023, consécutivement à la réalisation définitive des augmentations de capital réservées pour un montant global de 136,6 M€ dans le cadre de l'accord de restructuration financière en vue de la poursuite du plan stratégique « Succeed Together 2024 ».

de droits de vote exerçables 17/03/2023 70 819 586 70 994 192 70 990 555

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

