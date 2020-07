MND : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND Group (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 122 509

Solde en espèces du compte de liquidité : 10 091,96 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 113 463 titres 177 616,64 € 1 656 transactions VENTE 1 068 713 titres 163 328,20 € 1 378 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 77 759

Solde en espèces du compte de liquidité : 24 380,40 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

A PROPOS DE MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND compte 331 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

Contacts MND GROUP

MND Group - Hervé Jacquin - Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 - herve.jacquin@mnd-group.com

Relations Presse - Alexandre Bérard - Tél. +33 (0)6 08 61 36 97 - alex@alternativemedia.fr

Relations Presse Financière - Serena Boni - Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

Relations Investisseurs - Mathieu Omnes - Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 656 1 113 463 177 616,64 1 378 1 068 713 163 328,20 02/01/2020 0 9205 3355,22 0 1850 675,25 03/01/2020 5 1911 693,31 0 0 0 06/01/2020 20 9522 3396,5 4 2000 714,4 07/01/2020 11 8949 3148,26 10 10260 3635,12 08/01/2020 6 3933 1389,92 5 4950 1765,17 09/01/2020 10 4983 1787,9 4 4687 1688,73 10/01/2020 9 7318 2600,09 10 4535 1627,61 13/01/2020 9 7129 2497,29 1 130 45,11 14/01/2020 22 9800 3268,3 5 7993 2696,04 15/01/2020 23 11658 3653,62 1 3000 934,5 16/01/2020 22 9690 2964,17 8 8009 2465,17 17/01/2020 24 9055 2610,56 20 13433 3962,74 20/01/2020 21 11937 3615,72 17 10609 3325,92 21/01/2020 14 5290 1507,65 8 3550 1036,96 22/01/2020 3 1250 347,5 5 2100 587,58 23/01/2020 8 6499 1814,52 9 7034 2004,69 24/01/2020 29 13992 3752,65 6 4050 1112,94 27/01/2020 13 5187 1325,8 16 12009 3179,98 28/01/2020 8 3509 949,18 3 727 197,02 29/01/2020 15 8211 2225,18 8 4703 1284,39 30/01/2020 19 10443 2780,97 10 4597 1237,97 31/01/2020 8 2810 719,92 3 624 159,74 03/02/2020 14 4150 1036,26 14 5854 1484,57 04/02/2020 21 9640 2376,26 11 8005 1987,64 05/02/2020 0 0 0 39 21745 5914,64 06/02/2020 13 9310 2468,08 10 3721 990,9 07/02/2020 7 2450 650,48 1 300 79,35 10/02/2020 8 3790 994,5 3 1082 285,43 11/02/2020 10 6010 1571,62 5 3050 802,76 12/02/2020 10 7950 2077,34 10 6187 1624,71 13/02/2020 6 4008 1036,87 6 4510 1178,46 14/02/2020 10 2711 696,73 7 2902 746,1 17/02/2020 4 4250 1096,93 6 4048 1049,24 18/02/2020 10 4639 1195,47 5 5299 1367,67 19/02/2020 12 6360 1648,51 19 18193 4755,65 20/02/2020 7 4431 1150,73 8 4360 1140,58 21/02/2020 20 9803 2524,27 11 5921 1554,26 24/02/2020 26 10083 2445,13 3 1904 458,48 25/02/2020 18 5370 1236,17 6 2710 628,18 26/02/2020 9 2630 589,38 9 3282 740,75 27/02/2020 10 3154 726,05 22 8986 2105,42 28/02/2020 12 5383 1203,1 0 0 0 02/03/2020 7 3487 758,07 6 10178 2274,78 03/03/2020 10 5271 1137,48 10 6328 1383,3 04/03/2020 13 6561 1358,78 1 100 21,75 05/03/2020 16 5105 930,13 8 3325 646,71 06/03/2020 5 2355 365,03 8 3151 505,74 09/03/2020 22 6430 970,93 5 3966 616,32 10/03/2020 7 1915 287,63 9 3425 524,71 11/03/2020 9 3457 497,81 5 1554 233,1 12/03/2020 8 2148 285,9 5 1330 180,22 13/03/2020 1 1604 203,39 7 2922 373,43 16/03/2020 13 4171 423,77 9 2766 300,66 17/03/2020 10 3730 349,13 2 1000 99,9 18/03/2020 4 2809 248,88 0 0 0 19/03/2020 9 7420 638,12 11 10010 889,89 20/03/2020 3 1754 157,33 3 3850 350,74 23/03/2020 4 1691 160,31 4 2200 211,42 24/03/2020 12 8282 898,6 11 10159 1175,4 25/03/2020 8 12010 1514,46 20 18350 2367,15 26/03/2020 12 10960 1349,18 5 10610 1369,75 27/03/2020 13 14530 1729,07 2 1716 207,46 30/03/2020 5 2480 287,43 2 1890 224,53 31/03/2020 4 3251 379,72 5 4802 571,44 01/04/2020 6 4000 478 3 3184 383,67 02/04/2020 3 2232 265,61 6 4100 492,82 03/04/2020 8 11103 1315,71 3 1750 209,48 06/04/2020 5 4250 521,48 10 16850 2080,98 07/04/2020 8 8338 998,06 1 600 73,8 08/04/2020 11 6730 783,37 7 5009 592,56 09/04/2020 15 15361 1743,47 0 0 0 10/04/2020 0 0 0 0 0 0 13/04/2020 0 0 0 0 0 0 14/04/2020 8 5941 641,03 5 3800 413,06 15/04/2020 10 4994 536,86 11 4771 522,9 16/04/2020 9 8301 869,94 1 1100 117,7 17/04/2020 15 10392 1026,73 4 1225 127,52 20/04/2020 3 2500 242,5 9 8526 860,27 21/04/2020 10 9650 970,79 0 0 0 22/04/2020 6 3870 380,42 0 0 0 23/04/2020 6 5660 544,49 6 3100 306,59 24/04/2020 6 7250 676,43 0 0 0 27/04/2020 1 750 69,75 9 6619 622,85 28/04/2020 8 5761 552,48 8 13313 1283,37 29/04/2020 37 21941 1991,91 18 13150 1212,3 30/04/2020 21 10989 956,04 15 11066 983,77 01/05/2020 0 0 0 0 0 0 04/05/2020 3 442 38,28 10 5231 458,76 05/05/2020 12 6748 585,05 9 7121 629,5 06/05/2020 1 1152 98,73 47 48296 5066,25 07/05/2020 14 13800 1261,32 3 6000 555 08/05/2020 11 9350 827,48 16 12390 1113,86 11/05/2020 13 8870 788,54 14 9155 859,65 12/05/2020 20 10596 905,96 23 13865 1231,21 13/05/2020 0 5005 428,43 0 6000 533,4 14/05/2020 16 7598 623,8 8 2908 240,49 15/05/2020 3 2200 182,82 12 9548 802,03 18/05/2020 25 20616 1671,96 19 14502 1210,92 19/05/2020 12 7430 601,83 5 4350 354,96 20/05/2020 17 9478 737,39 8 6679 526,97 21/05/2020 5 1825 151,84 36 30944 2590,01 22/05/2020 22 21055 1745,46 31 17519 1539,92 25/05/2020 43 39121 3059,26 20 33700 2682,52 26/05/2020 13 11999 941,92 11 11010 889,61 27/05/2020 11 11958 988,93 32 23607 2086,86 28/05/2020 25 22992 2108,37 31 20427 1938,52 29/05/2020 27 20174 1759,17 6 4350 386,28 01/06/2020 4 4840 399,3 22 23660 2077,35 02/06/2020 6 2435 239,12 44 33810 3506,1 03/06/2020 23 17688 2497,55 43 24792 3540,3 04/06/2020 38 33142 5378,95 16 12647 2258,75 05/06/2020 22 20065 2600,42 15 17121 2325,03 08/06/2020 25 21220 2590,96 19 16562 2202,75 09/06/2020 21 14840 1810,48 24 22540 2826,52 10/06/2020 25 23698 3097,33 38 30344 4190,51 11/06/2020 26 15370 2062,65 16 17356 2403,81 12/06/2020 16 12950 1704,22 32 34860 4856 15/06/2020 33 26777 4589,58 37 26505 4707,29 16/06/2020 34 23338 3913,78 13 8124 1489,94 17/06/2020 21 17418 2645,79 16 9833 1538,86 18/06/2020 19 11350 1636,67 10 5875 878,9 19/06/2020 10 9287 1350,33 20 17368 2589,57 22/06/2020 7 8549 1331,93 15 15200 2398,56 23/06/2020 23 25649 4019,2 9 8900 1446,25 24/06/2020 20 11303 1701,1 6 1756 271,13 25/06/2020 31 24778 3451,58 22 20304 2873,02 26/06/2020 15 11056 1496,98 11 5544 760,08 29/06/2020 7 3196 419,63 1 50 6,69 30/06/2020 20 12268 1548,22 6 3256 440,21