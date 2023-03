MJ Hudson cède ses filiales de gestion et d’administration de fonds à leurs dirigeants

(NEWSManagers.com) - MJ Hudson, société britannique de services aux fonds d’actifs non cotés, a annoncé, vendredi 10 mars la vente de ses filiales de gestion de fonds, de conseil et d’administration de fonds, aux directeurs de ces sociétés, William Roxburgh et Michael Booth.Concrètement, la firme cotée à la Bourse de Londres a trouvé un accord sous conditions entre sa filiale Tower Gate Capital et un véhicule d’investissement coté baptisé Khepri Limited et détenu par les deux directeurs des filiales de MJ Hudson. L’accord couvre donc la vente de MJ Hudson Advisers, MJ Hudson Fund Management, MJ Hudson Consulting et MJ Hudson Fund Administration à Khepri Limited pour plus d’un million de livres (1,13 million d’euros), majoritairement en cash.Durant le quatrième trimestre 2022, MJ Hudson avait vu son cours plonger à la suite de problèmes liés à ses comptes pour l’année 2022 et les rapports sur l’historique de trading de sa société de gestion. L’ex directeur financier de la société, Peter Connell, avait démissionné fin octobre.