Mizuho Securities relève son objectif de cours pour CVS Health à 95 $
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Mizuho Securities relève l'objectif de cours de la société américaine de solutions de santé CVS Health

CVS.N à 95 $, contre 88 $ auparavant

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 21,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage cite de meilleures perspectives de bénéfices pour le commerce de détail et un redressement continu des marges au sein de l'unité d'assurance de la société ** La société CVS a relevé mardi ses prévisions de bénéfices à long terme pour le segment de la vente au détail, passant d'une baisse moyenne à un chiffre à au moins une stagnation, ce que la société de courtage considère comme un facteur clé pour l'expansion du multiple ** CVS a également déclaré que la récupération des marges de l'unité d'assurance Aetna est en bonne voie, aidée par les changements de tarification et de prestations de Medicare Advantage en 2026, et par son retrait prévu de l'activité d'échange de santé individuelle

** 23 des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 6 comme "conservée"; l'objectif de cours médian est de 95 $ – données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, CVS a progressé de 74,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CVS HEALTH
79,022 USD NYSE +1,01%
