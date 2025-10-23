Mizuho rétrograde Enphase Energy à "neutre" et réduit son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Le courtier Mizuho rétrograde le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O de "surperformant" à "neutre", et abaisse l'objectif de prix de 50 $ à 37 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 2,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la demande d'énergie solaire résidentielle diminue en 2026, car de plus en plus de clients choisissent la location plutôt que l'achat et le nouveau modèle de financement de l'entreprise n'a pas encore fait ses preuves

** La société de courtage s'attend à un résultat supérieur à celui du T3 en raison des ventes de la sphère de sécurité, et à un résultat inférieur à celui du consensus pour le T4 en raison d'un ralentissement de l'inventaire des canaux de distribution avant la réduction du crédit d'impôt

** 11 courtiers sur 36 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 9 à "vendre" ou moins, PT médian de 40 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 47,5 % depuis le début de l'année