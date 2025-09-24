 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 836,33
-0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mizuho relève son estimation de la valeur de Sempra sur la vente de 10 milliards de dollars d'une unité
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Mizuho augmente l'objectif de prix sur la société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N à 93 $ contre 86 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a annoncé mardi un accord pour vendre 45 % de son unité Sempra Infrastructure Partners (SIP) pour 10 milliards de dollars

** La société de courtage estime que la réduction du risque commercial associé à la diminution des bénéfices de SIP inciterait les agences de notation à abaisser le seuil de déclassement de Sempra à au moins 14 %

** SRE a programmé la vente de SIP pour minimiser les besoins en capitaux jusqu'en 2030, et a maximisé la capacité du bilan tout en continuant à participer à la phase de croissance de l'entreprise" - Société de courtage

** 5 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver"; leur prévision médiane est de 82,5 $

** À la dernière clôture, l'action a baissé de ~2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SEMPRA ENERGY
86,020 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank