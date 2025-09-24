Mizuho relève son estimation de la valeur de Sempra sur la vente de 10 milliards de dollars d'une unité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Mizuho augmente l'objectif de prix sur la société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N à 93 $ contre 86 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a annoncé mardi un accord pour vendre 45 % de son unité Sempra Infrastructure Partners (SIP) pour 10 milliards de dollars

** La société de courtage estime que la réduction du risque commercial associé à la diminution des bénéfices de SIP inciterait les agences de notation à abaisser le seuil de déclassement de Sempra à au moins 14 %

** SRE a programmé la vente de SIP pour minimiser les besoins en capitaux jusqu'en 2030, et a maximisé la capacité du bilan tout en continuant à participer à la phase de croissance de l'entreprise" - Société de courtage

** 5 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver"; leur prévision médiane est de 82,5 $

** À la dernière clôture, l'action a baissé de ~2 % depuis le début de l'année