Mizuho relève le PT de Stanley Black & Decker en raison de mesures de réduction des coûts

26 février - ** Mizuho relève l'objectif de prix du fabricant d'outils électriques Stanley Black & Decker SWK.N à 110 $, contre 90 $ auparavant, et maintient la note "surperformance"
** Le nouveau PT représente une hausse de 29% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Mizuho indique que SWK a réduit ses coûts en rationalisant sa chaîne d'approvisionnement, en réduisant le nombre de produits offerts et en diminuant les frais de vente et d'administration; on s'attend à des économies annuelles d'environ 2 milliards de dollars
** Les problèmes d'exécution prolongés pendant la pandémie de 2022 ont pesé sur le sentiment et mis sous pression les bénéfices, mais nous pensons que SWK a franchi le cap sur le plan opérationnel - courtage
** À la dernière clôture, SWK a gagné 14,8 % depuis le début de l'année
