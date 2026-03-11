Mizuho relève le PT de Realty Income suite à une nouvelle stratégie d'acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Mizuho relève l'objectif de cours pour le fonds d'investissement immobilier commercial Realty Income Corp O.N à 68 $, contre 60 $; réitère la notation "neutre"

** Le nouveau PT représente une hausse de 4,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage note que la FPI répartira ses acquisitions américaines et européennes de manière égale, en les finançant à la fois par elle-même et par un nouveau fonds de capital privé, ce qui rapporte 75 à 100 points de base supplémentaires en frais de gestion

** Le fonds détiendra des actifs plus coûteux, à plus forte croissance et à taux de capitalisation plus faible, tandis que la société conservera sur son propre bilan des actifs à rendement plus élevé et immédiatement rentables, afin d'augmenter immédiatement les bénéfices

** La médiane des prévisions des 24 courtiers couvrant le titre est de 68 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 15,1 % depuis le début de l'année