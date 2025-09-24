Mizuho relève l'objectif de prix pour Xcel Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Mizuho relève l'objectif de prix de l'entreprise de services publics américaine Xcel Energy XEL.O à 80 dollars, contre 78 dollars, et réitère sa notation "surperformance".

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 9,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Xcel fait face à des poursuites judiciaires au Texas concernant l'incendie de Smokehouse Creek en 2024 et au Colorado concernant l'incendie de Marshall en 2021.

** La société de courtage s'attend à un impact financier limité de l'incendie de Smokehouse Creek, citant l'environnement juridique favorable du Texas et une couverture d'assurance allant jusqu'à 500 millions de dollars.

** 11 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; leur objectif de prix médian est de 80 $ - données compilées par LSEG.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 8 % depuis le début de l'année.