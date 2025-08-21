 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mitsubishi va rappeler plus de 91 000 véhicules américains pour des problèmes de hayon arrière, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mitsubishi Motors 7211.T rappelle 91 697 SUV Outlander et Outlander hybrides aux États-Unis en raison de risques de chute inopinée du hayon arrière, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

