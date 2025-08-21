Mitsubishi va rappeler plus de 91 000 véhicules américains pour des problèmes de hayon arrière, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mitsubishi Motors 7211.T rappelle 91 697 SUV Outlander et Outlander hybrides aux États-Unis en raison de risques de chute inopinée du hayon arrière, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).