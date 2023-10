Mithra recevra un paiement d’étape de 2,5 millions d’euros par Fuji Pharma au titre de l’accord de licence pour ESTELLE®

• Ce paiement fera suite à la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché japonais

• Il marque une avancée majeure dans la mise en œuvre de l’accord de 2016 et renforce la position de trésorerie de Mithra

• Des paiements d'étape supplémentaires de 10 millions d'euros sont attendus suite à l'approbation de l'autorisation de mise sur le marché

• Mithra pourra recevoir des revenus liés à la fourniture du produit fabriqué, à partir de la mise sur le marché

Liège, Belgique, 23 octobre 2023 – 7 h 00 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société spécialisée dans la santé féminine, annonce aujourd'hui que son titulaire de licence Fuji Pharma Co., Ltd. a soumis une demande d'approbation de mise sur le marché japonais pour son produit ESTELLE® dans le but de lutter contre la dysménorrhée. Cette demande d’approbation marque une nouvelle étape importante de l'accord dans le cadre duquel Mithra recevra un paiement d'étape de 2,5 millions d'euros.