Mithra publie l’invitation à son assemblée générale extraordinaire des détenteurs de titres

Liège, Belgique, 06 novembre – 17:45 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui son invitation à son assemblée générale extraordinaire des détenteurs de titres, annoncée et prévue sous réserve, qui se tiendra le jeudi 23 novembre à 14:00 (CET).

L’avis de convocation pour l’assemblée générale extraordinaire reprenant les formalités de participation est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse investors.mithra.com.

Conditions d’admission : Tel que visé dans la convocation diffusée par voie de presse, le droit de participer à l’assemblée générale extraordinaire et d’y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire concerné, le 17 novembre 2023 à minuit (CET) (la "Date d'Enregistrement"), soit par leur inscription dans le registre des actions nominatives de la Société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l’assemblée générale extraordinaire. Seules les personnes qui sont actionnaires à la Date d’Enregistrement, ont le droit de voter à l’assemblée générale spéciale et extraordinaire.