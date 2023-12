Mithra finalise son étude pédiatrique d'ESTELLE® menée chez les patientes adolescentes

• Nouvelle étape majeure pour Mithra et son engagement à mettre ESTELLE® à la disposition de plus de femmes

• Une potentielle approbation de l'EMA pour l’utilisation d'ESTELLE® sur des populations pédiatriques pourrait conduire à une prolongation de six mois du certificat complémentaire de protection (CCP)1 et donc à une extension de l'exclusivité liées aux brevets

• L'étude a porté sur plus de 100 adolescentes, recrutées principalement afin de pouvoir évaluer le profil de sécurité d’emploi

• La dernière visite de la dernière patiente étant terminée, les données devraient être disponibles au deuxième trimestre 2024