Mithra et Rafa Laboratories signent une lettre d’intention liante pour la commercialisation de DONESTA® en Israël

• Rafa Laboratories recevra les droits commerciaux exclusifs pour DONESTA® en Israël à la signature de l'accord final de licence et d'approvisionnement

• Mithra peut prétendre à un total de 2,05 millions d'euros en paiements d'étapes réglementaires et commerciales, en plus de royalties échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes annuelles et les paiements à la signature de l’accord de licence

• DONESTA® ciblera en Israël un marché de la ménopause représentant environ 900 000 femmes âgées de 45 à 64 ans

Liège, Belgique, 21 décembre 2023 – 17 h 45 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société spécialisée dans la santé féminine, annonce aujourd'hui la signature d'une lettre

d’intention liante avec Rafa Laboratories LTD, une société pharmaceutique israélienne, concernant la commercialisation de DONESTA® en Israël. DONESTA® est le traitement hormonal expérimental de nouvelle génération de Mithra à base d'Estétrol (E4), destiné à cibler les symptômes de la ménopause.